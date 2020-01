Grave lutto per Celine Dion, che perde la madre Theresa a 92 anni. La donna contribuì a lanciare la carriera della figlia.

Grave lutto per Celine Dion, la nota popstar famosa per bellissima colonna sonora del Titanic, non sta passando ore entusiasmanti Infatti nella notte è venuta a mancare la madre Theresa, spentasi a ben 92 anni.

La madre della cantante è una delle protagonista nella fama di Celine. Infatti fu proprio Theresa a lanciarla, quando la piccola Celine aveva solamente 12 anni, inviando nel 1981 un nastro al produttore René Angelil, diventato poi marito della cantante.

Dopo la scomparsa della madre, Celine le ha voluto tributare un post su Twitter, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Celine Dion, arriva il tributo alla madre su Twitter

Così subito dopo la scomparsa, la cantante ha tributato un omaggio alla madre sul proprio profilo Twitter, dove si può leggere “Mamma, ti amiamo cosi’ tanto… Dedichiamo lo spettacolo a te stasera e canterò per te con tutto il cuore“, infatti il tutto è accaduto prima di un concerto della Canadese a Miami. In seguito la cantante ha postato una foto di Maman Dion in compagnia dei suoi 13 fratelli.

Therese Dion era conosciuta nel mondo della televisione canadese. Infatti ha condotto per diversi anni un programma di cucina in tv, commercializzando i suoi piatti con il marchio “Les pâtés de Maman Dion”.

Inoltre è stata anche la creatrice dell’organizzazione “Fondation Maman Dion“, che mira in particolare a sostenere il percorso scolastico dei giovani del Quebec da 5 a 16 anni provenienti da contesti svantaggiati.

Il lutto ha colpito anche il primo ministro canadese, Justin Trudeau, che ha twittato: “una figura eccezionale e una generosa filantropa, che occupa un posto speciale nei nostri cuori“.

