Libia, il Generale Haftar blocca i pozzi di petrolio e i porti, la preoccupazione dell’Onu: “Conseguenze devastanti”

La situazione libica che sembrava vicina ad una svolta pochi giorni fa, è ripiombata in grossa crisi. Dopo il mancato accordo di Mosca e i negoziati sempre più difficili tra al Serraj e Haftar, ora arriva la notizia della chiusura dei pozzi petroliferi. La Compagnia nazionale libica (Noc) ha disposto la chiusura dei terminal petroliferi degli snodi di Ras Lanuf, Brega e al Sidra, nell’est del Paese. La motivazione ufficiale che è stata comunicata è “cause di forza maggiore“. In realtà, l’ordine effettivo è arrivato direttamente dal Generale Haftar, come risposta per quanto sta avvenendo a livello internazionale.

L’Onu, con il suo contingente in Libia ha espresso profonda preoccupazione per la decisione di interrompere la produzione di petrolio nel paese, dilaniato dalla guerra, e ha esortato tutte le parti a esercitare moderazione.

“Questa mossa può avere conseguenze devastanti prima di tutto per il popolo libico che dipende dal libero flusso di petrolio per il suo benessere“, ha detto un portavoce delle Nazioni Unite in una nota di sabato, alla vigilia di un summit tanto atteso in Germania, mirato a rilanciare gli sforzi di pace.

La decisione arriva dopo che tribù vicine al comandante militare rinnegato Khalifa Haftar, le cui forze controllano gran parte della Libia orientale, hanno chiesto un blocco dei terminali di esportazione di petrolio costiero per protestare contro un intervento turco a sostegno del governo di accordo nazionale (GNA), riconosciuto dalle Nazioni Unite .

Dopo nove mesi di combattimenti, che hanno ucciso più di 2.000 persone, domenica è entrato in vigore un cessate il fuoco sostenuto sia da Ankara che da Mosca, accusata di sostenere Haftar.

Tuttavia, dopo che la Turchia ha schierato truppe per sostenere il GNA, le tribù vicine a Haftar hanno minacciato di chiudere la “mezzaluna di petrolio”, una serie di hub di esportazione lungo la costa nord-orientale della Libia sotto il controllo del leader della Cirenaica dal 2016.

La situazione è in netto peggioramento e rischia di diventare una bomba ad orologeria, pronta ad esplodere.

