Le probabili formazioni della sfida Lecce-Inter. Liverani punta sulla coppia Lapadula-Babacar, mentre Conte lancia Skriniar e Barella dal primo minuto.

Domenica alle ore 15:00 Lecce e Inter si affronteranno al Via del Mare, nella sfida valida per la ventesima giornata di campionato. All’andata i nerazzurri si imposero 4-0 grazie alle reti di Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva. Quel successo rappresentò l’inizio del cammino degli uomini di Conte, che hanno chiuso il girone d’andata al secondo posto a meno due punti dalla Juventus.

Il Lecce, invece, occupa la quartultima posizione in classifica e ha un solo punto di vantaggio sulla coppia formata da Lecce e Brescia e 3 sulla Spal. Ecco perché andrà in scena la classica sfida testa – coda, in cui le compagini non possono permettersi passi falsi per conservare le posizioni favorevoli. Come di consueto, dubbi e certezze accompagnano i due tecnici. Vediamo quindi le probabili formazioni di Lecce-Inter e le possibili scelte di Conte e Liverani.

Le probabili formazioni: Inter quasi al completo, Lecce in piena emergenza

Dopo mesi di emergenza condizionata dai numerosi infortuni, soprattutto nel reparto di centrocampo, Conte avrà a disposizione quasi tutta la rosa. L’unico assente, infatti, sarà D’Ambrosio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo un turno di squalifica rientrano Skriniar e Barella, che dovrebbero essere schierati dal primo minuto e si profila il ritorno tra i convocati di Asamoah, destinato a partire dalla panchina. Per il resto gli interpreti del 3-5-2 saranno gli stessi visti contro l’Atalanta.

Buone notizie per Liverani, che recupera Majer, ma perde Falco, Calderoni, Farias e Skakhov. In attacco Mancosu supporterà la coppia Lapadula – Babacar.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Donati; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Lapadula, Babacar.

Lecce-Inter, Sky o DAZN? Come vedere la partita

Antonio Conte torna nella sua città natale, dove ha iniziato la sua carriera da calciatore. Il 50 enne, infatti, nel 1982 viene tesserato dal Lecce e fa tutta la trafila delle giovanili, prima di esordire in Serie A, il 6 aprile 1986, in una sfida contro il Pisa. Percorso opposto, invece, per il difensore Giulio Donati, che ha giocato nella Primavera dell’Inter dal 2008 al 2010. Il classe 1990, però, ha collezionato un sola presenza in prima squadra nel 2009, quando subentrò a Maicon nella sfida di Coppa Italia contro il Livorno.

Ma come vedere Lecce-Inter in tv o in streaming? Il match del Via del Mare è in programma il 19 gennaio alle ore 15, e sarà trasmessa da Sky, visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Per gli abbonati c’è anche la possibilità di vedere il match in diretta streaming attraverso Sky Go, su PC e notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone.