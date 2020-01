Niente male, lo spogliarello della fidanzata di Matthijs de Ligt. L’influencer Annekee Molenaar manda in tilt Instagram

Che potesse diventare una delle wags più interessanti del nostro calcio lo abbiamo scoperto la scorsa estate, quando Matthijs de Ligt ha messo piede a Torino accompagnato dalla sua bellissima fidanzata. Eppure Annekee Molenaar si sta rivelando anche meglio del previsto. Bellissima, e questo non è sicuramente un merito (capito Amadeus?). Alta, bionda e mozzafiato, ma soprattutto molto simpatica e ironica. E questo sì, che è un gran merito. Lo dimostra anche lo spogliarello che la fidanzata di De Ligt ci ha regalato su Instagram. Un abbozzo di spogliarello, diciamo così, ma tanto è bastato per fare jackpot sul social, con quasi 100mila like. Compreso quello del suo Matthijs, ovviamente, che ha commentato divertito la sortita sexy della sua bella. Sexy e spiritosa: prova a togliere i pantaloni ma si inceppa, aiutata dalla costumista che le sistema i capelli. Ma già così, in lingerie e con i pantaloni quasi tutti giù, è sicuramente un bel vedere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, da De Ligt a Lukaku: i migliori colpi del 2019

La reazione di De Ligt allo spogliarello di Annekee

Basta scavare un po’ nei commenti per trovare la reazione dello stesso Matthijs de Ligt allo strip della sua bella fidanzata. Semplice, di poche parole, come lui. Soltanto una faccina con i cuoricini che ha trovato anche il riscontro del resto dei followers, che hanno apprezzato l’apertura mentale del difensore della Juventus e hanno applaudito ad una coppia giovane ma già – pare – molto matura. Classe 2000 lui, classe 1999 lei. Due millennials belli, ricchi e famosi che in Olanda sono delle autentiche celebrità. In Italia lei un po’ meno, almeno per il momento, ma di questo passo farà presto a conquistare i cuori del suo nuovo Paese d’adozione.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Annekee Molenaar, chi è la fidanzata dello juventino De Ligt

Chi è Annekee Molenaar: modella, influencer e figlia d’arte

Non certo un personaggio in cerca d’autore, Annekee Molenaar. Figlia d’arte, nel senso che anche suo padre è stato un calciatore e anche piuttosto famoso. Suo padre è Keje Molenaar, ex stella dell’Ajax che poi, una volta appese le scarpette al chiodo, è diventato uno stimato avvocato. Lei invece è “rimasta” nel mondo del calcio da quando si è fidanzata con l’enfant prodige del football olandese, Matthijs De Ligt, circa un anno fa. Nata in Olanda il 14 settembre 1999, sotto il segno della Vergine, Annekee vive tra Olanda e Italia per assecondare la sua professione di modella e influencer, seguitissima sul suo profilo Instagram ufficiale. In realtà, per sua stessa ammissione, non è una grande amante del calcio e preferisce di più viaggiare e guardare serie tv con il suo compagno. Ma ok, stiamo divagando, probabilmente della vita privata di De Ligt e della Molenaar non vi importa un fico secco… ecco il video dello spogliarello!