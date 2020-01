Como, una capotreno viene presa a pugni da passeggero senza biglietto: è accaduto su un treno partito da Como San Giovanni in direzione di Rho.

Nuova aggressione ai danni di un capotreno. Questa volta la vittima è una 25enne che – secondo quanto riferito in queste ore da ‘La Provincia di Como – sarebbe stata presa a pugni da un uomo di mezza età che era sprovvisto del biglietto. L’episodio è accaduto precisamente sul treno partito da Como San Giovanni in direzione di Rho (Milano) e nessuno dei viaggiatori presenti sarebbe intervenuto nel corso dell’aggressione ai danni della capotreno.

Como, una capotreno viene presa a pugni da passeggero

La capotreno si sarebbe accorta dell’atteggiamento non proprio educativo dell’uomo e lo avrebbe invitato a mostrare il titolo di viaggio. A quel punto, l’uomo avrebbe letteralmente preso a pugni la ragazza alla fermata di Seregno e successivamente si sarebbe dileguato in stazione. Prognosi di 10 giorni per la vittima di questo increscioso episodio, mentre le forze dell’ordine sarebbero adesso alla ricerca dell’aggressore.

