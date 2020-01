La Casellati è finita nella bufera per la questione della nave Gregoretti, che vede imputato Salvini. E lui risponde a modo suo

Continua a tenere banco il caso della nave Gregoretti, che vede Matteo Salvini indagato e a rischio di ritrovarsi in un gran bel guaio. Lui ha sempre rigettato con sdegno le accuse, ma ora il momento della verità si avvicina: lunedì dovrà votare la Giunta delle immunità del Senato e fioccano già accuse preventive sulla presidentessa Maria Elisabetta Alberti Casellati, il cui voto è decisivo che potrebbe votare per l’immunità, su imbeccata del suo leader di partito Silvio Berlusconi. Una situazione che ha già scatenato una ridda di polemiche, anche perché i due si sono incontrati di recente e hanno dato adito a diverse malignità su questo argomento.

Intanto Salvini, in tour per la Calabria in vista delle elezioni, liquida tutto con molta sufficienza. “Quello che sta accadendo è una vergogna – si legge nell’intervista riportata dal ‘Corriere’ – Si tratta di un enorme spreco di denaro pubblico. Oggi ho parlato con il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e abbiamo parlato dei veri problemi della Giustizia, dai sequestri alla criminalità fino alla lotta alla mafia. E invece in Italia ci sono una decina di magistrati che hanno tempo e denaro da perdere con me, che ho soltanto fatto il mio dovere”. Ovviamente poi ognuno si faccia la sua idea, sui fatti e sulle opinioni del leader leghista. Nel bene o nel male.

L’incontro Casellati-Salvini? Lui spiega: “Contro l’antisemitismo”

E sulle malignità in merito all’incontro con la Presidente Casellati? Matteo Salvini liquida anche queste speculazioni provando a spiegare cosa si siano detti: “Siamo di fronte a un’assurdità. PD e Movimento vogliono mandarmi a processo, ma sanno che è senza senso e se la prendono con la Presidente Casellati. Se l’ho incontrata? Certo, ho parlato con lei prima e dopo il convegno sull’antisemitismo, ma abbiamo parlato appunto di questo tema. I nemici di Israele e degli ebrei sono nemici miei”.

Una battuta anche sul Movimento delle Sardine, che ha in programma una contro-manifestazione a Maranello e ha chiesto al presidente Conte di incontrarli: “Ormai da Conte mi aspetto di tutto, così come da Zingaretti e Renzi. Certo, se fra tutti quelli che protestano Conte decidesse di parlare proprio con le Sardine sarebbe una situazione veramente surreale. Siamo a Sanremo o nella Presidenza del Consiglio?”.

