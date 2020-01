Calciomercato Juventus, scambio da brividi col Barcellona: nuove conferme in merito a questa clamorosa operazione tra i due club.

Dopo i contatti estivi, Juventus e Barcellona tornano a discutere di un possibile scambio di mercato. Il club bianconero, infatti, segue con estrema attenzione la situazione di Ivan Rakitic, mentre in Spagna non hanno mai nascosto il loro interesse per Federico Bernardeschi. Quest’ultimo non attraversa un buonissimo momento a Torino ed è stato impiegato solo recentemente in Coppa Italia contro l’Udinese, per cui non va assolutamente esclusa una sua cessione. Senza dimenticare che il ds Paratici farebbe carte false pur di portare un centrocampista di livello assoluto come Rakitic in Italia, ma proviamo a fare ordine.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi via?

Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, Juve e Barça avrebbero ripreso nelle ultime ore i contatti per questo scambio. Resta da capire quali saranno le condizioni richieste dai due club che, l’estate scorsa, volevano anche un conguaglio economico per liberare i loro rispettivi giocatori. Adesso, però, la situazione è diversa e il sorprendente affare potrebbe realmente concretizzarsi già nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

