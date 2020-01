Calciomercato Inter. Eriksen è più di un sogno per i nerazzurri. Le scelte di Mourinho nel match odierno di Premier alimentano le speranze di Conte e dei supporter interisti

Eriksen all’Inter, si farà. Questa l’impressione degli esperti di mercato e degli addetti ai lavori, sicuri che, nonostante le schermaglie tra i nerazzurri e il Tottenham, il trasferimento sia già impostato con un più che possibile epilogo positivo per Conte e soci.

Dopo gli incontri dei giorni scorsi tra Marotta, il procuratore del centrocampista danese e gli intermediari che stanno curando la trattativa tra Inter e Tottenham (gli stessi che si sono occupati del trasferimento di Young in nerazzurro), il club nerazzurro è arrivato a offrire 13 milioni più 2 di bonus per acquistare Eriksen già a gennaio e prima della scadenza contrattuale, con conseguente arrivo a parametro zero, il prossimo giugno.

Il Tottenham vuole 20 milioni. La distanza, comunque, è sempre più limitata e un ulteriore indizio sul possibile approdo in nerazzurro del danese è arrivato stamane con le scelte di formazione di Mourinho in vista del match di Premier delle 13.30 che opporrà il Tottenham al Watford.

Potrebbe interessarti >>> Calciomercato Juventus, scambio da brividi col Barcellona: nuove conferme

Eriksen escluso dai titolari in Watford-Tottenham

Nonostante le dichiarazioni della conferenza stampa di ieri in cui aveva ribadito la presenza di Eriksen in campo nel derby londinese odierno, Mourinho ha deciso di escludere il danese dall’undici titolare, schierando al suo posto l’argentino Lo Celso.

Potrebbe essere una scelta tattica dettata dal bisogno di far riposare Eriksen schierato nel replay di FA Cup di mercoledì scorso con il Middlesbrough ma è chiaro che, in una simile situazione di mercato, l’esclusione del centrocampista rappresenti più di un indizio sulla volontà di preservarne la condizione in vista del possibile trasferimento di cui stanno discutendo i due club.

L’Inter aspetta fiduciosa. Stando a Gianluca Di Marzio, martedì potrebbe essere la giornata decisiva per sbloccare l’affare. L’obiettivo dei nerazzurri è di avere a disposizione il giocatore già nel prossimo weekend in vista del match con il Cagliari.

Leggi anche – Sky o Dazn, dove vedere le partite della 20.a giornata