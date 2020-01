Calciomercato Inter, il calciatore è ad un passo dal dire addio ai nerazzurri: il suo agente è in Inghilterra

L’Inter, che vuole con tutte le sue forze lo scudetto dopo un dominio pluriennale ed incontrastato della Juventus, è molto attiva in questa sessione di mercato che ha già visto arrivare Ashley Young. Ora si lavora ad Eriksen del Tottenham e Giroud del Chelsea. Con gli arrivi però deve esserci contestualmente anche qualche cessione. Una di queste potrebbe essere quella di Valentino Lazaro che soli 6 mesi fa è arrivato a Milano dall’Hertha Berlino.

Calciomercato Inter, l’agente di Lazaro è in Inghilterra

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, l’agente di Valentino Lazaro sarebbe in Inghilterra per trattare la cessione dell’esterno. Precisamente, Max Hagmayr sarebbe nella sede del Newcastle che avrebbe formulato un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Per lui solo 11 presenze fino a qui con 513 minuti giocati a fronte di un investimento estivo di ben 22 milioni di euro più bonus.

Lecce-Inter, le probabili formazioni

Lecce ed Inter si sfideranno domani, alle ore 15:00, allo stadio Via del Mare. Ecco le probabili formazioni.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Donati; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar.

All.: Liverani.

Indisponibili: Farias, Calderoni, Shakov.

Squalificati: –

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

All.: Conte.

Indisponibili: D’Ambrosio.

Squalificati: –