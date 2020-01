Brutta vicenda in provincia di Bologna: fermate due persone con l’accusa di aver ucciso e poi rapinato un uomo

Incredibile vicenda accaduta in provincia di Bologna, dove un uomo di 63 anni di nome Vito Balboni è stato trovato senza vita all’interno della propria auto. I fatti risalgono allo scorso 6 ottobre, quando il cadavere di Balboni era stato trovato nella sua macchina, ferma in un parcheggio a Cadriano di Granarolo Emilia, ma secondo le ricostruzioni degli inquirenti addirittura il decesso sarebbe avvenuto il 31 ottobre. Dunque, il corpo senza vita dell’uomo sarebbe rimasto nell’auto per sei giorni, senza che nessuno potesse accorgersene.

Oggi c’è stata una svolta importante nelle indagini: i carabinieri hanno fermato due persone, Claudio Furlan di 54 anni e Rita Di Maio di 49, accusate di essere gli assassini del 63enne. I due coniugi sono indagati per omicidio preterintenzionale e secondo l’accusa avrebbero ucciso Balboni avvelenandolo e lasciandolo in macchina.

Bologna, uccidono amico avvelenandolo nella propria auto: indagati due suoi amici

Ma c’è di più, perché Furlan e Di Maio sono indagati anche per rapina pluriaggravata e indebito utilizzo di carte di pagamento. I due infatti sono stati incastrati dalle telecamere di sicurezza mentre, nelle ore successive al presunto omicidio, effettuavano diversi prelievi dal bancomat della vittima, per un ammontare di quasi 2mila euro.

Secondo quanto riportato da ‘Il Resto del carlino’ l’uomo ucciso conosceva bene i due coniugi ed avrebbe trascorso con loro il pomeriggio del 31 ottobre. Inizialmente si era pensato ad una morte per cause naturali, ma i carabinieri hanno ipotizzato una somministrazione di potenti psicofarmaci, probabilmente sciolti in una bevanda alcolica, che hanno provocato l’arresto cardiaco della vittima. I pm stanno analizzando il caso, ma entro l’inizio della prossima settimana il Gip potrebbe convalidare l’arresto dei coniugi.