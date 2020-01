Andiamo a ripercorrere la carriera di Barbara d’Urso, analizzando il suo percorso prima di diventare una conduttrice dalla fama nazionale.

Barbara d’Urso, al secolo Maria Carmela d’Urso è da sempre una delle donne più apprezzate nel panorama nazionale. La showgirl è nata a Napoli il 7 maggio 1957, e fin dagli inizi degli anni 70 si è messa in luce nelle televisioni prima locali e poi nazionali.

C’è da dire che il nome Barbara gli fu affibiato proprio agli inizi della sua carriera, quando lavorava per l’allora Telemilano 58. Infatti il suo nome di battesimo, Maria Carmela, era giudicato troppo meridionale dal direttore della rete, e così si optò per un nome d’arte.

Nel 1980 la televisione milanese cambiò nome, diventando Canale 5 Proprio per la storica rete mediaset, Barbara condusse un programma sportivo chiamato “Goal”, in compagnia di Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi. Nel programma, la conduttrice affiancava un giovane Claudio Lippi, nei panni di valletta.

Mentre nel 1978, Barbara passa in Rai, per partecipare al programma Stryx dell’allora Rete 2. In occasione del programma, la showgirl si esibì anche in un provocante balletto in topless. Poco dopo Stryx fu cancellato dalla programmazione Rai, perchè ritenuto troppo trasgressivo.

L’anno seguente, sempre in Rai, affiancherà Pippo Baudo nel programma “Che Combinazione“.

Negli anni 80, la conduttrice entra nel mondo del cinema, debuttando con la pellicola “Erba selvatica”. Durante questo arco di tempo, Maria Carmela, troverà anche spazio per posare senza veli per Playmen e Playboy.

Barbara D’Urso, dagli anni 90 ad oggi

Negli anni 90 Barbara continua a sperimentare e così arriva anche l’esordio nel mondo del teatro, con la commedia Appuntamento d’amore. L’anno seguente Barbara decide di cimentarsi nella scrittura, pubblicando il libro “Debole è la carne“. Nel libro la conduttrice decise di inserire ben 19 interviste, con noti personaggi dello Spettacolo.

Dopo essere ritornata sul grande schermo con “Mollo Tutto”, Barbara decide di passare alla conduzione del talk show sentimentale “Per amore – dove porta il sentimento”, in onda su Odeon TV.

Dopo un’altra breve parentesi in Rai per la conduzione di talk show del mattino, Barbara tornerà in Mediaset. Qui raggiungerà il successo nazionale conducendo le prime stagioni del “Grande Fratello”. Poi successivamente diventerà la conduttrice più amata dagli italiani, con il suo talk show pomeridiano, “Pomeriggio Cinque“.

L.P.

