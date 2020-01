Barbara D’Urso ha appena pubblicato una foto di se stessa a 20 anni, ancora giovanissima. L’immagine non lascia assolutamente nulla all’immaginazione.

Barbara D’Urso è una delle presentatrici più famose d’Italia. La donna, di origini campane, da anni ormai accompagna tutti quanti in alcuni lunghi pomeriggi e da un po’ di tempo anche in prima serata. Le sue interviste sono sempre molto interessanti e spesso riesce a far confessare cose mai dette a diverse personalità del mondo dello spettacolo e non. Proprio la sua ironia, la sua bravura e la sua genuinità ne hanno fatto una colonna portante della televisione firmata Mediaset. Oggi la nota conduttrice televisiva ha deciso di deliziare i tantissimi che la seguono su Instagram con una foto a dir poco incredibile, che sta facendo parlare ed anche parecchio tutti in questi minuti. Barbara D’Urso ha infatti appena pubblicato una foto di sé stessa quando aveva 20 anni.

Barbara D’Urso e l’immagine in bikini a 20 anni: si vede tutto – FOTO

La nota presentatrice ogni tanto regala delle perle a tutti i suoi followers su Instagram. La donna, infatti, spesse volte trova delle foto vecchie, del suo passato, e decide di condividerle con tutta la platea dei suoi fan. Foto di famiglia, dettagli in cucina, qualche curiosità lavorativa. Insomma, Barbara d’Urso non è mai banale e nella sua genuinità decide spesso di condividere il proprio passato su Instagram per ricordare i tempi andati che non torneranno più. Lo ha fatto anche oggi, scatenando però degli effetti a dir poco incredibili. Subito tutti hanno iniziato a commentare la foto che ha pubblicato, dicendole quanto fosse incredibilmente bella anche allora. La donna infatti ha condiviso una sua foto di quando aveva appena 20 anni. La foto è un mezzobusto di lei in costume, che non lascia proprio nulla all’immaginazione.

