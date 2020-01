Nella provincia di Asti precipita un aereo ultraleggero: nello schianto è morto il pilota

Tragedia a Moncalvo, in provincia di Asti, dove questo pomeriggio un aereo ultraleggero si è schiantato nella piazza centrale del paesino piemontese. Nell’incidente è morto il pilota del velivolo, unica persona presente a bordo. I soccorsi del 118 e dei vigili fuoco sono giunti immediatamente ma per Lino Frigo, 70enne ex ferroviere e ora in pensione, non c’è stato nulla da fare.

L’uomo aveva la passione per il volo e spesso passava a bordo del suo piccolo aeroplano sopra Moncalvo, anche a basse quote. L’ultraleggero caduto era stato affittato ed era decollato intorno alle 16 da Castelnuovo don Bosco. Le cause dell’incidente sono tuttora sconosciute e il nucleo investigativo dei carabinieri di Asti sta indagando sulla vicenda. Nessun altra persona è rimasta ferita, così come non si sono registrati danni a cose o edifici; rimane la tragica scomparsa di un uomo mentre esercitava la sua passione.

Il pilota 70enne è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto sul suolo di piazza Carlo Alberto, avvenuto intorno alle 16.30. “Forse ha avuto qualche problema ed ha tentato un atterraggio di emergenza – ha affermato il sindaco di Moncalvo Christian Orecchia – grazie alle telecamere installate dal Comune sulla piazza potremo capire meglio la dinamica dell’incidente”

