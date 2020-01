Vittorio Sgarbi critica un esponente delle ‘Sardine’: nuova lite tv a La7 per il critico d’arte

E’ un periodo apparentemente di transizione per la politica italiana, che a fronte di un governo che, nonostante le numerose discordie cercano in tutti i modi di rimanere uniti, ci sono nuovi partiti che nascono ed altri in procinto di farlo. Uno dei nuovi soggetti della scena nazionale è il movimento delle ‘Sardine‘, nato a Bologna per volontà di alcuni giovani ragazzi.

Le Sardine vogliono che la politica cambi i modi di comunicare e ci tengono a schierarsi contro chi, secondo il loro parere, esaspera i toni contro l’immigrazione. Il bersaglio numero uno è stato fin da subito Matteo Salvini e la Lega, tanto da organizzare delle “contromanifestazioni” ogni qual volta il leader del ‘Carroccio’ sia stato impegnato in un comizio elettorale per la campagna elettorale in Emilia-Romagna.

Sgarbi, che attacco alle Sardine: il critico d’arte e personaggio tv parla del nuovo movimento politico

Non ha lesinato critiche alle Sardine nemmeno Vittorio Sgarbi, ieri sera ospite alla trasmissione tv ‘Piazza Pulita‘ sul canale La7. Il critico d’arte e personaggio televisivo ferrarese, nonché sindaco del comune laziale di Sutri, non è nuovo a duri attacchi agli altri presenti in studio e la stessa sorte è toccato all’esponente del movimento attivista Lorenzo Donnoli.

“Le Sardine? Mi sono anche simpatiche ma non hanno ideali e punti di riferimento. Hanno un solo obiettivo e scopo in comune: l’odio verso Salvini“. Sgarbi prosegue nelle sue considerazioni: “Quando penso alla politica penso a Gramsci, Gobetti, Einaudi, De Gasperi, mi dica quale idee hanno le Sardine“. Donnoli risponde allora: “In questo momento il nostro punto di riferimento è Liliana Segre. E’ stata fatta cittadina onoraria di Ferrara, ma è stata tutta una sceneggiata“. La replica pungente di Sgarbi non si fa attendere : “La Commissione Segre è inutile come sono inutili tante altre commissioni in Parlamento”.