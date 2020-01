Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata pochi minuti fa e precisamente alle ore 00:37 in Calabria, nel nord della provincia di Catanzaro.

La scossa si sarebbe sentita anche in Campania, Puglia, Basilicata e Molise.

Secondo i primi rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro a 6 km da Albi e a 19 dal capoluogo.

Al momento non si hanno segnalazioni da danni a persone o cose.



Un terremoto di magnitudo ML 4.0 è avvenuto nella zona: 6 km N Albi (CZ), il

17-01-2020 00:37:09 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 39.08, 16.61 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato 19 Km a N di Catanzaro (90612 abitanti) 27 Km a E di Lamezia Terme (70714 abitanti) 39 Km a SE di Cosenza (67546 abitanti) 45 Km a W di Crotone (62178 abitanti)

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio ( Istat ).