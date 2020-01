A poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo è scoppiato il caso Amadeus: la risposta social della moglie

Non c’è un Sanremo che si rispetti che non sia condito da qualche polemica. Anche quest’anno il copione sembra non essere cambiato e addirittura qualche settimana prima è scoppiato il “caso Amadeus“. Il noto conduttore televisivo, che quest’anno è stato scelto dalla Rai come direttore artistico della settantesima edizione Festival della canzone italiana, è stato oggetto di dure polemiche per una frase pronunciata, ritenuta sessista.

Il 58enne originario di Ravenna aveva infatti affermato di scegliere le vallette in base alla loro bellezza, ma soprattutto, riferendosi a Francesca Sofia Novello (fidanzata del motociclista Valentino Rossi) disse: “E’ stata capace di stare accanto ad un grande uomo sapendo fare un passo indietro“. Affermazioni che hanno scatenato l’ira dei social e la risonanza di stampa e televisioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo, Amadeus accusato di sessismo: “Avete frainteso”

Sanremo 2020, frasi sessiste di Amadeus? La risposta della moglie

Amadeus ci ha tenuto immediatamente a scusarsi e a difendersi affermando che le sue frasi erano state fraintese ed il suo intento, in realtà, era quello di elogiare la volontà della Novello di stare fuori dai riflettori, nonostante un compagno così popolare come Rossi. Ma ormai il “danno” è stato fatto e le polemiche sul presunto caso di sessismo faticano a placarsi. Addirittura che chi ha chiesto che non sia più Amadeus a condurre il Festival.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Sanremo 2020, conduttrici e ospiti delle 5 serate: il programma

Intanto la moglie del presentatore Giovanna Civitillo ci ha tenuto a difendere il marito con un messaggio sul profilo Instagram che la coppia ha in comune. “A volte un passo indietro, a volte un passo avanti, spesso accanto! Ma soprattutto la cosa più importante sempre felice!“. Un attestato importante di amore e di sostegno da parte dell’ex ballerina e valletta dell’Eredità, che dal 2003 è legata sentimentalmente con Amadeus. Nel frattempo la Civitillo è stata assunta come inviata a ‘La vita in diretta’ in qualità di inviata durante tutto il periodo di Sanremo.