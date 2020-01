Roma, incendio in un parcheggio: distrutte 50 auto dopo quanto accaduto nelle scorse ore in un piazzale davanti a un’autocarrozzeria in zona Tor Cervara.

Paura a Roma, dove nella notte è scoppiato un incendio nei pressi di un’autocarrozzeria in zona Tor Cervara. Le fiamme – stando a quanto riferito in queste ore da ‘tg24.sky.it’ – avrebbero completamente distrutto circa 50 auto che sostavano proprio in quel posto. Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione Tor Sapienza, di alcune squadre dei vigili del fuoco, di due autobotti e del Carro Autoprotettori per riportare tutto alla normalità.

Roma, incendio in un parcheggio: le ultime

Proprio l’intervento dei vigli del fuoco avrebbe evitato il peggio e il coinvolgimento di altre macchine parcheggiate vicino all’autocarrozzeria in zona Tor Cervara. Per fortuna, al momento non ci sarebbero persone ferite e intossicate, mentre sarebbero in corso i rilievi del caso per fare luce sulle cause che hanno provocato lo spaventoso incendio alla periferia di Roma. Vi terremo aggiornato in caso di novità importanti.

