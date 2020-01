Gesù è di nuovo al Cinema: 16 anni dopo dal lancio de ‘La Passione di Cristo’, Mel Gibson lancia il sequel. Ecco cast e data di lancio.

16 anni dopo, la passione di Cristo ritorna sul grande schermo. Si tratta de ‘La Passione di Cristo 2: Resurrezione’, nuova pellicola di Mel Gibson nonché continuazione de ‘La Passione di Cristo’ del 2004.

Cinema, ritorna La passione di Cristo

La proiezione ripartirà infatti dal momento esatto in cui si è concluso il primo capitolo, ovvero la sepoltura di Cristo. E per la prima volta in assoluto, verranno raccontati al cinema i tre giorni successivi alla sua morte.

Il lancio è in programma per la Settimana Santa, proprio come avvenne col precedente film che registrò anche un incasso record a livello mondiale. Precisamente gli introiti ammontarono complessivamente a 611.899.420 dollari, di cui 19.939.336 euro soltanto dall’Italia. E’ risultato il film più visto delle festività pasquali, e così il registra statunitense tenta di replicare l’impresa allo stesso modo.

Nel cast, nei panni di Gesù, ritroveremo ma così come anche gli altri protagonisti principali quali Maia Morgenstern, Christo Jivkov e Francesco De Vito. Il precedente film, incentrato sulle ultime ore di vita di Gesù, fu ritenuto un capolavoro ma al contempo fu anche criticato per la carica di violenza.

Ma Gibson non intendeva altro che rappresentare nella forma più verosimile possibile il dolore provato dal Salvatore. Il sequel in arrivo, non raccontando la flagellazione, non dovrebbe contenere la stessa brutalità.