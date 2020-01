Le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming Napoli-Fiorentina, sfida valida per la prima giornata di ritorno in Serie A

Ricomincia il girone d’andata e ricomincia col botto. Il Napoli, grande delusione di questo campionato, scende in campo davanti al suo pubblico per cercare di ripartire al giro di boa con un altro piglio. Al San Paolo c’è Napoli-Fiorentina, prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Una gara fondamentale per mister Gattuso, che finalmente può contare sui due nuovi acquisti Demme e Lobotka e su una formazione finalmente consona all’assetto tattico che vuole adottare, infortunati esclusi. Iachini invece sfoggia il suo centravanti nuovo di zecca, Patrick Cutrone, a segno al debutto in Coppa Italia nella vittoriosa sfida contro l’Atalanta.

Sfida fra deluse al San Paolo: il Napoli si ritrova incredibilmente nella metà destra della classifica dopo le due sconfitte con Lazio e Inter. Poco più sotto, a 3 punti di distanza, la Fiorentina del nuovo corso di Iachini, attesa anch’essa ad un girone di ritorno all’insegna del riscatto. Scopriamo le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina e come vederla in tv e in streaming.

Le probabili formazioni: Cutrone dal 1′, ballottaggio Demme-Fabian Ruiz

Diversi dubbi per i due allenatori nelle probabili formazioni di Napoli-Fiorentina. In casa azzurra Gattuso è indeciso sulla possibilità di schierare già dal 1′ il nuovo acquisto Diego Demme, che prenderebbe il posto di Fabian Ruiz come vertice basso del centrocampo. In difesa difficile che recuperino Koulibaly e Maksimovic, il ballottaggio resta fra Luperto e Di Lorenzo, che potrebbe di nuovo tornare al centro della difesa con Hysaj a destra. Più probabile comunque che giochi Luperto. Con Mario Rui squalificato diverrà quasi obbligatorio che Di Lorenzo torni sulla fascia di competenza.

In casa Fiorentina sarà con tutta probabilità Federico Chiesa a fare compagnia a Patrick Cutrone al centro dell’attacco. Consueto 3-5-2 di Iachini con Benassi al fianco di Pulgar e Castrovilli e rodatissima difesa Milenkovic-Pezzella-Caceres.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian, Zielinski (Demme); Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini

ARBITRO: Pasqua (Paganesi-Colarossi, IV: Abisso, VAR: Fabbri, AVAR: Bindoni)

Come vedere Napoli-Fiorentina in tv e streaming

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in streaming in esclusiva da DAZN. Il posticipo del sabato sera è sempre affidato alla piattaforma del gruppo Perform, attivabile sottoscrivendo sul sito un abbonamento al costo di 9,99€ mensili e possibilità di attivare il rinnovo automatico. La partita sarà visibile anche in tv, sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.