Iran, l’ayatollah Ali Khamenei nella grande preghiera del venerdì ha parlato delle tensioni in ballo con gli Stati Uniti d’America

Stamane è stato l’ayatollah in persona, Ali Khamenei, a presiedere alla grande preghiera del venerdì a Teheran. Questo per parlare delle tensioni in ballo con gli USA che stanno portando a continui attacchi militari da parte delle forze medio orientali.

Iran, Ali Khamenei: “Trump un pagliaccio che colpirà alle spalle”

Prima l’attacco alle persone scese a protestare contro la guerra: “Quei pagliacci (i manifestanti contro la guerra, ndr) che sostengono di essere dietro il popolo sono bugiardi. Sono manipolati dai nemici e non hanno dedicato le proprie vite alla sicurezza dell’Iran, diversamente da gente come Soleimani. Donald Trump è un pagliaccio che finge di sostenere il popolo iraniano ma poi lo colpirà alle spalle con un pugnale velenoso”.

Sulle tensioni degli ultimi giorni: “Nelle ultime due settimane ci sono state giornate amare e dolci, un punto di svolta nella storia. I due grandi avvenimenti dei funerali del generale Qassem Soleimani e del giorno in cui l’Iran ha attaccato le basi Usa sono stati ‘Giorni di Allah’. I due episodi, miracoli delle mani di Allah, hanno mostrato il potere di una nazione che ha dato uno schiaffo in faccia agli Usa e che la volontà di Allah è continuare il cammino e conquistare la vittoria”.

Sull’assassinio di Soleimani: “Era un comandante anti-terrorista nella regione, è stato uno scandalo che ha portato infamia sugli Usa, perché lo hanno ucciso vigliaccamente e non sono stati capaci di farlo sul campo di battaglia, usando lo stesso metodo del regime sionista”.

Sulla questione del nucleare: “Ho detto sin dall’inizio che non ho alcuna fiducia nel dialogo con l’Occidente sulle nostre attività nucleari e nei gentiluomini che siedono ai tavoli negoziali e vestono guanti di seta sulle loro mani di ferro. Sono al servizio degli Usa. Il dialogo con loro è un inganno”.

LEGGI ANCHE—> Iran, attacco alle basi Usa: feriti 11 soldati americani