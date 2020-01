Grosseto, incidente tra pullman e auto: 2 morti in seguito allo scontro avvenuto presso Civitella Paganico (Grosseto) sulla statale 223.

Incidente mortale, questa mattina, tra un pullman e un’auto nei pressi di Civitella Paganico (Grosseto) sulla statale 223 che collega Siena e Grosseto. Nello scontro – secondo quanto riferito dall’edizione online de ‘La Nazione’ – 2 persone avrebbero perso la vita. Ci sarebbero anche altre due auto coinvolte in questo incidente, ma gli altri passeggeri non sarebbero in pericolo di vita. Il tratto della strada è stato immediatamente chiuso, grazie all’intervento sul posto dei vigili del fuoco di Grosseto, della polizia stradale e del 118.

LEGGI ANCHE >>> Roma, incendio in un parcheggio: distrutte 50 auto

Grosseto, scontro tra pullman e auto: 2 morti

Lo scontro tra i veicoli in questione sarebbe avvenuto più o meno alle 8:00 del mattino sulla strada statale che collega Siena e Grosseto. Le 2 persone morte sarebbero entrambe residenti nel Napoletano e avrebbero rispettivamente 38 e 48 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe invaso l’altra corsia all’uscita da una galleria scontrandosi con il pullman su cui viaggiavano 25 persone. Un incidente spaventoso, che è costato carissimo ai due napoletani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Nuoro, 44enne ucciso davanti al bar dopo una rissa