Diletta Leotta e Georgina Rodriguez contro, tutto per ‘colpa’ di Cristiano Ronaldo: ecco cosa succede tra le due modelle

Georgina Rodriguez e Diletta Leotta saranno due delle dive presenti in una delle 5 serate del Festival di Sanremo. Tra le due però non corre buon sangue ed il motivo principale ha un nome ed un cognome: Cristiano Ronaldo. Il compagno della modella argentina in questi mesi ha mostrato una forte complicità con la Leotta in occasioni come set fotografici e serate di gala. Questo alla Rodriguez non va di certo a genio, nonostante non abbia mai commentato la cosa pubblicamente. Con quasi totale probabilità le due non saranno sul palco dell’Ariston la stessa sera, ma la flebile possibilità tiene già in fibrillazione il web.

Non solo Diletta Leotta e Georgina Rodriguez, le altre ospiti del Sanremo

Georgina e Diletta non saranno le uniche due bellezze che accompagneranno il conduttore Amadeus. Ci sarà infatti anche Francesca Sofia Novello, giovane modella e fidanzata di Valentino Rossi, oltre ad Antonella Clerici. Non è però finita qui, perché ci sono altri pezzi da 90 come Monica Bellucci e Sabrina Salerno. Sul palco saliranno anche le giornaliste Emma D’Aquino, Chiara Lamberti, Alketa Vejsiu e Rula Jebreal. L’ultima serata sarà quella di Mara Venier, volto fondamentale della Rai, che non è mai stata sul palco dell’Ariston per Sanremo.

I cantanti in gara invece saranno:

Alberto Urso – “Il sole a est”.

Elodie – “Andromeda”.

Marco Masini – “Il confronto”.

Elettra Lamborghini – “Musica – E il resto scompare”.

Anastasio – “Rosso di rabbia”.

Diodato – “Fai rumore”.

Irene Grandi – “Finalmente io”.

Bugo e Morgan – “Sincero”.

Enrico Nigiotti – “Baciami adesso”.

Achille Lauro – “Me ne frego”.

Giordana Angi – “Come mia madre”.

Le Vibrazioni – “Dov’è”.

Levante – “Tiki Bom Bom”.

Paolo Jannacci – “Voglio parlarti adesso”.

Michele Zarrillo – “Nell’estasi o nel fango”.

Riki – “Lo sappiamo entrambi”.

Junior Cally – “No grazie”.

Piero Pelù – “Gigante”.

Rancore – “Eden”.

Pinguini Tattici Nucleari – “Ringo Starr”.

Raphael Gualazzi – “Carioca”.

Francesco Gabbani – “Viceversa”.

Tosca – “Ho amato tutto”.

Rita Pavone – “Niente – Resilienza 74”.

