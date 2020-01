Calciomercato Napoli, arriva un altro acquisto: un Aurelio De Laurentiis scatenato arriva già a 50 milioni di euro investiti in 17 giorni di gennaio.

Dopo Diego Demme e Stanislav Lobotka, ecco anche Amin Rrahmani dell’Hellas Verona. Il giocatore stamattina si è recato a Villa Stuart per le visite mediche col Napoli e ora si attende solo l’annuncio.

Calciomercato Napoli, arriva il 3° acquisto di gennaio

Sale così a 50 milioni il budget invernale investito finora da Aurelio De Laurentiis. Dopo i 12 milioni per il centrocampista italo-tedesco e i 20 più 4 di bonus per lo slovacco, segue un nuovo investimento da altri 12 milioni più due di bonus.

Il difensore kosovaro, a differenza dei due centrocampisti già in azzurro, sbarcherà però in città soltanto in estate. Resterà dunque in prestito nel club veneto fino a fine stagione. A partire dalla prossima stagione sarà invece il 4° difensore centrale, alle spalle di Kalidou Koulibaly (o un sostituto in caso di cessione), Kostas Manolas e Nikola Maksimovic vicino al rinnovo contrattuale.

Con Lorenzo Tonelli fuori dai progetti azzurri e Sebastiano Luperto che verrà girato in prestito per acquisire ulteriormente fiducia, il Ds Cristiano Giuntoli ha già completato il reparto in prospettiva. Il 25enne kosovaro che firmerà un contratto quinquennale da 1.8 milioni di euro a stagione, guadagnando sei volte tanto rispetto all’attuale paga.

Ma il Napoli potrebbe non fermarsi qui. Il prossimo rinforzo, infatti, potrebbe riguardare sempre la difesa, ma più precisamente quella fascia sinistra dove Gennaro Gattuso può ormai contare solo su Mario Rui. Si cerca pertanto un esterno sinistro, con Faouzi Ghoulam che verrebbe girato in prestito alla ricerca di una ritrovata condizione fisica.