Bologna compra su FIFA 20. Il famosissimo club italiano ha da poco annunciato un nuovo ed importante rinforzo in attacco, e lo ha fatto in modo a dir poco rivoluzionario.

Bologna compra su FIFA 20. Il club italiano ha annunciato un un nuovo calciatore tramite il famosissimo videogioco firmato EA. Come si vede nel video pubblicato da poco sul canale Twitter ufficiale, il club ha deciso di dare il benvenuto ad un nuovo attaccante in modo molto poco convenzionale. Il club, infatti, ha di fatti deciso di inscenare una vera e propria trattativa davanti le telecamere. O meglio, davanti al televisore. Come si vede nel video, infatti, il giovane Riccardo Orsolini e Gabriele Corbo, entrambi giovani calciatori del club rossoblù, hanno deciso di andare a prendere Musa Barrow. I due hanno contattato l’Atalanta ed inscenato la trattativa tramite il videogioco.

Bologna, nuovo acquisto con Fifa 20: Miha chiude! – VIDEO

Subito è partita la solita scenetta interattiva in cui è stato necessario trattare. I due hanno manovrato un Sinisa Mihajlovic 2.0, con tanto di cappellino, che ha trattato con il direttore sportivo della squadra bergamasca. Dopo un po’ di tira e molla, probabilmente proprio come nella realtà, alla fine la trattativa è andata in porto. Si è dunque perso del tempo per discutere tutti i dettagli con l’agente del calciatore ed alla fine si è trovato un accordo anche con lui per il trasferimento di Barrow. Stretta di mano, abbraccio ed è tutto fatto per il trasferimento del calciatore africano. Dissolvenza ed ecco che il vero Musa Barrow si materializza tra Corbo ed Orsolini, sorridendo e scuotendo la testa ironicamente per quanto accaduto.

