La NSA (National Security Agency) scopre una falla in Windows 10. A rischio 900 milioni di computer,la società di Seattle prende provvedimenti.

Tornano a tremare i possessori di un computer o di un tablet. Infatti proprio nelle ultime ore la Nsa (National Security Agency) ha scoperto una falla nel nuovo sistema operativo, Windows 10. Tale sistema operativo è installato su oltre 900 milioni di pc.

Proprio l’agenzia ha avvisato nelle ultime ore l’azienda di Redmond, sobborgo di Seattle, della scoperta. La falla avrebbe reso possibile l’istallazione di malware, ransomware o spyware da parte di malintenzionati, su vari computer. Inoltre la falla non è stata scoperta solo sul 10, ma anche su Windows Server 2016 e Windows Server 2019.

Andando nello specifico, la falla consisterebbe nel modo in cui il sistema operativo gestisce le firme digitali. Infatti sarebbe possibile la falsificazioni di tali firme legate ad alcuni software.

Windows 10, la Microsoft prende provvedimenti

Così subito dopo la scoperta, Microsoft ha messo a disposizione dei suoi utenti una “patch” in grado di proteggere il sistema operativo.

Fortunatamente sia Microsoft che NSA ha confermato che nessun malintenzionato ha provato ad usare la falla per corrompere i vari pc. Infatti tale vulnerabilità sarebbe stata scoperta dalla Nsa prima di tutti, mettendo in salvo milioni di computer. Inoltre Microsoft nelle ultime ore, sta rilasciando vari comunicati, per esortare i suoi utenti ad installare l’ultima patch di sicurezza.

Una mossa di classe della Nsa che in passato ha hackerato proprio Windows, grazie ad uno strumento di hacking noto a tutti come Eternal Blue.

In quel momento quella falla era presente in tutti i computer, così la Nsa la sfrutto per uno spionaggio digitale durato ben cinque anni. Solo al momento della correzione di Windows, un gruppo noto come Shadow Brokers fece trapelare i dettagli dello stumento online.

L.P.

