WhatsApp, il trucco per usare l’applicazione in incognito e non farsi vedere: ecco come evitare il controllo dei propri contatti.

E’, senza ombra di dubbio, la più nota applicazione informatica di messaggistica istantanea ed esistono alcuni trucchi per usare nel migliore dei modi WhatsApp. Uno dei passaggi chiave è quello legato alla privacy visto che tantissime persone vorrebbero in qualche modo nascondere l’orario del loro ultimo accesso o evitare di mostrare la doppia spunta blu in caso di messaggio ricevuto e letto.

WhatsApp, ecco come usare l’app in incognito

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Leggo.it’, ci sarebbero alcuni trucchi per usare WhatsApp in incognito e per non farsi vedere dai contatti presenti nella rubrica. In primis, si potrebbe disabilitare la connessione wi-fi o quella dati del cellulare e, con la scritta in alto “In attesa di rete”, scrivere successivamente messaggi che poi saranno inviati immediatamente, al ripristino di una connessione. Stesso discorso con la modalità aereo: si clicca su invio e il messaggio rimane in attesa fino al ripristino di una nuova connessione. L’ultimo trucco per usare l’app in incognito è quello di leggere i messaggi dalle notifiche che arrivano sullo schermo senza entrare direttamente nell’applicazione.

