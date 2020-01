Sea Watch 3, altri sbarchi in Italia: sono appena arrivati i 119 migranti nel porto di Taranto

Torna d’attualità il tema migranti in Italia. Nuovi sbarchi ci sono stati proprio questa mattina, poco prima delle 8, nel porto di Taranto. La nave Sea Watch 3, con a bordo 119 persone, ha attraccato al Molo San Cataldo, portando in salvo i profughi recuperati nelle ultime ore, con tre interventi nelle acque maltesi. Tra loro sono presenti 40 minori non accompagnati, subito trasferiti nelle strutture di accoglienza comunali. Gli altri invece, stanno svolgendo la normale procedura di identificazione, prima di essere smistati tra i vari centri, italiani ed internazionali, in base alle disposizioni emesse dal Viminale.

Sea Watch, nuovi sbarchi in Italia: 119 migranti a Taranto

Rispetto a quanto avvenuto in passato, però, non tutti i migranti in questione sono destinati a rimanere sul suolo italiano. I porti di Messina e Taranto sono stati rispettivamente assegnati alle navi Open Arms e Sea Watch 3, dopo le richieste inoltrate negli ultimi giorni. Lo ha affermato il Ministero degli Interni, sottolineando però che: “Francia, Germania, Portogallo e Irlanda hanno già dato la loro disponibilità ad accogliere a bordo i richiedenti asilo“. La disponibilità, informa il ministero, è stata offerta sulla base dell’apertura della procedura di ridistribuzione dei migranti, avviata dalla Commissione europea anche sulla base del pre-accordo di Malta.

