Sanremo Amadeus è sotto accusa da ogni lato. Il famoso presentatore italiano, che sarà sul palco del prestigioso Festival di Sanremo, ora è sottoposto ad una gogna mediatica.

Sanremo Amadeus è accusato da tutti di sessismo. Il famosissimo uomo di spettacolo, come vi abbiamo riportato in queste settimane, presenterà la famosissima kermesse musicale della città di Sanremo. Oggi c’è stata una conferenza stampa in cui il presentatore italiano ha risposto alle domande della stampa ed ha anche ufficialmente presentato tutte le donne che faranno parte della manifestazione. Di seguito le presentatrici e le brevissime descrizioni fatte da Amadeus.

Francesca Sofia Novello: “Una donna molto bella, è una giovane modella. La conoscete, è la fidanzata di Valentino Rossi. Scelta perché ha la capacità di stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro”.

Antonella Clerici: “E’ una grandissima amica. Il fatto che abbia accettato subito mi fa piacere, sa che potremmo inventarci qualsiasi cosa sul palco”.

Diletta Leotta: “Bellissima ragazza. Io amo lo sport, lei aveva già avuto una presenza sul palco. Pensavo fosse perfetto averla in questa edizione in modo che potesse dimostrare che può occuparsi di tutto”.

Rula Jebreal: “Volevo una giornalista internazionale che mi parlasse di donne. Mi occupo di spettacolo, non di politica. Quando si dà risalto alle donne, non c’è colore della pelle”.

Sanremo, Amadeus accusato di sessismo: “Avete frainteso!”

In moltissimi stanno accusando Amadeus di sessismo. Il fatto che la fidanzata di Rossi “sappia stare un passo dietro l’uomo” e che tutte le donne sul palco siano state presentate come “bellissime donne”, ha fatto infuriare molte persone. In tantissimi stanno attaccando il conduttore televisivo, tacciandolo di sessismo e di comportamenti scorretti verso le donne e verso il pubblico. Una vera e propria gogna che sta raggiungendo delle dimensioni importantissime in questi minuti. Proprio per cercare di spegnere i bollori e gettare acqua sul fuoco, Amadeus ha parlato ai microfoni dell’ANSA. Di seguito le sue parole:

“Quel ‘passo indietro si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino.Un’altra ragazza avrebbe forse potuto ‘cavalcare’ tanta popolarità e invece Francesca ha scelto di essere più discreta, di rimanere più defilata. Tra l’altro Francesca stessa mi ha ringraziato, dicendomi che è proprio così: ‘Ama, sembra che tu mi conosca da anni’. Anche lei è rimasta stupita della polemica. Ho sempre avuto grande attenzione per i temi femminili: non a caso ho voluto sul palco tante donne diverse, con storie, ruoli, mestieri, esperienze diversi”.

