Alle prime ore dell’alba una frana ha colpito Castel Giubileo. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Roma, che salvano 11 persone.

Risveglio pauroso a Roma, dove una frana ha colpito la zona di Salita Castel Giubileo. In seguito un palazzo, con ben 11 persone è stato fatto evacuare.

La frana è avvenuta all’alba, poco prima dell’alba. Fortunatamente è stato pronto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno portato sul posto le squadre specializzate della Saf e Usar con l’autoscala. Gli stessi soccorritori hanno successivamente definito la frana come “imponente“.

Inoltre non sono stati facili i soccorsi nel palazzo di quattro piani, proprio a causa della grande quantità di massa fangosa caduta sull’edificio.

Roma, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Così dalle prime testimonianze arrivate si è saputo per certo che la frana è avvenuta alle ore 5:40, ed ha destato grande paura tra i residenti del palazzo colpito.

Come detto quello dei Vigili del Fuoco non è stato un intervento facile, data l’enorme quantità di massa fangosa, che ostruiva l’ingresso. Ma fortunatamente, le due squadre specializzate sono riuscite a trarre in salvo gli 11 inquilini del palazzo.

Fortunatamente non è stato riportato nessun infortunato, ed al momento i soccorritori sul posto stanno verificando con accuratezza se non ci siano altre persone coinvolte nella frana.

Sul posto successivamente, sono arrivati anche i Carabinieri e la Polizia, oltre che i tecnici dell’Acea che hanno chiuso la condotta idrica rimasta danneggiata.

#Roma #16gennaio 5:40, intervento dei #vigilidelfuoco in via Salita di Castel Giubileo per uno smottamento di terreno che ha coinvolto parzialmente una palazzina di 4 piani: 11 persone rimaste evacuate dalle abitazioni. Verifiche in corso pic.twitter.com/Znd8hYefZU — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 16, 2020

