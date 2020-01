Reina sul Milan. L’estremo difensore spagnolo oggi ha ufficialmente firmato con l’Aston Villa. La squadra che lo ha accolto lo ha ufficializzato pochissime ore fa.

Pepe Reina è ormai un giocatore del Milan. L’estremo difensore spagnolo ha abbandonato la squadra italiana per trasferirsi in Inghilterra e firmare con l’Aston Villa. Per il calciatore è un ritorno nel Regno Unito, dato che ha giocato in Premier League già con la maglia del Liverpool Football Club. Proprio proteggendo la porta dei Reds, lo spagnolo si è fatto un importante nome in ambito nazionale ed internazionale. Per lui, poi, l’avventura come portiere titolare del Napoli, nonché la breve avventura con la maglia del Bayern Monaco. Estremo difensore di grandissima esperienza, è noto a tutti come un esperto nel parare i rigori. Il meglio però lo dimostra quando la squadra sceglie di giocare partendo dal basso. Con la palla tra i piedi, Pepe Reina è tra i migliori a giocare la palla lunga ed a trovare il compagno libero in ogni zona del campo.

Reina sul Milan: “Firmai perché Donnarumma doveva andare via”

Oggi Pepe Reina ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Onda Cero. Nelle sue parole anche una frecciatina al Milan.

“Opinioni sulla Premier League? La Premier League è il campionato più divertente, per questo ho subito accettato.

La mia esperienza al Milan? Ho firmato per la squadra rossonera un anno e mezzo fa, Donnarumma doveva partire ma alla fine è rimasto a Milano. Così ho cercato di fare il mio meglio, sia per giocare che per aiutare Gigio nella sua crescita. È un club che in questo momento sta avendo difficoltà serie a livello sportivo, ma tornerà ben presto a essere competitivo. Ne sono certo.

Aston Villa? Arrivo con l’idea di aiutare e fare bene. Qui posso giocare e ho la possibilità di sentirmi ancora un calciatore”.

