86 anni ed una lunga carriera alle spalle, morto il nutrizionista Pietro Migliaccio

Pietro Antonio Migliaccio, docente in Scienza dell’alimentazione e volto noto della TV italiana si è spento a 86 anni nella sua abitazione di Roma. L’annuncio arriva dal sito web dello studio nutrizionista del dottore che annuncia: “Con immenso dolore diamo il triste annuncio dell’improvvisa scomparsa del caro Prof. Migliaccio. La camera ardente sarà presso la camera mortuaria del Policlinico Umberto I dalle ore 12 alle ore 16 di Venerdì 17. La cerimonia funebre si svolgerà Sabato 18 alle ore 10,30 presso la Basilica di S. Croce al Flaminio in via Guido Reni – Roma”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Influenza, aumentano i casi: quasi raggiunti i 3 milioni in Italia

Chi era Pietro Migliaccio

Il Prof. Pietro Antonio Migliaccio è nato a Catanzaro. Laureato a Roma presso l’Università La Sapienza in Medicina e Chirurgia. Libero Docente in Scienza dell’Alimentazione e Specialista in Gastroenterologia; esperto in Auxologia.

Per anni ha svolto a Roma la professione di Nutrizionista e Dietologo Clinico e attività didattica presso varie Università italiane partecipando a conferenze e seminari.

Per oltre 25 anni è stato ricercatore dell’Istituto Nazionale della Nutrizione, attuale INRAN – Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, attuale CRA.NUT, con il quale continua a collaborare per le attività di Educazione Alimentare e di Ricerca.

È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito biochimico e nutrizionale; collabora attivamente con la stampa e con numerose testate radiotelevisive per la divulgazione di temi riguardanti gli alimenti, la nutrizione e la salute. Nominato all’unanimità Presidente della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione (S.I.S.A) il 12 marzo 2010; in qualità di Presidente della S.I.S.A. ha promosso e coordinato tutte le attività scientifiche, educative e di ricerca della Società ed attualmente riveste la carica di Presidente Onorario.

Componente del Consiglio Direttivo della FeSIN (Federazione delle Società Italiane di Nutrizione). Dal 21 settembre 2009 ha una rubrica di nutrizione bisettimanale all’interno del programma “I fatti vostri” in onda su Rai Due di circa 12 minuti.