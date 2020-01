Masterchef 9. Giovedì 16 gennaio, la quinta puntata del talent show culinario. Solite tre prove con un’esterna in “casa” di uno dei tre giudici

Torna l’immancabile appuntamento con Masterchef. Come di consueto ogni giovedì d’inverno, il talent culinario ci terrà compagnia con una nuova puntata, la quinta dell’edizione 2020, a partire dalle 21.15 su Sky Uno. Uno show, Masterchef che conferma anno dopo anno ottimi dati d’ascolto a conferma di un format vincente e in grado di coinvolgere sempre il pubblico in oltre due ore di puntata.

Sono stati già quattro gli eliminati di Masterchef 9. Lo scorso giovedì a lasciare il programma sono state Nunzia e Rossella, quest’ultima dopo il Pressure Test. Anche oggi, il verdetto insindacabile dei tre giudici, Bruno Barbieri, Antonio Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, stabilirà chi dovrà lasciare al cucina più ambita d’Italia.

Mystery Box e Invention Test puntata 16 gennaio

La puntata di Masterchef di giovedì 16 gennaio si aprirà con la Mystery Box. Gli spot promozionali della puntata hanno anticipato che i cuochi avranno a che fare con una .. mini Mystery Box all’interno della quale ci saranno dieci ingredienti, tutti di piccoli dimensioni con i quali cucinare il piatto richiesto dai Giudici.

Giudici che saranno protagonisti nell’Invention Test che sottoporrà i concorrenti a un’ulteriore prova di abilità con materie prime provenienti dai frigoriferi di casa dei giudici stessi. Al termine dell’Invention, nel quale il vincitore della Mystery avrà il consueto vantaggio stabilito al momento, dovrebbe esserci il primo eliminato della puntata.

Prova in esterna e ospiti

La seconda parte della puntata di Masterchef di oggi 16 gennaio sarà dedicata alla Prova in Esterna. Dopo le risaie di Vercelli di giovedì scorso, Masterchef si trasferisce in Campania e precisamente a Vico Equense, città natale dello chef Cannavacciuolo.

Qui le due squadre dei concorrenti si fronteggeranno in una sfida con protagonista lo street food gourmet nell’ambito di una manifestazione organizzata da un altro chef stellato, originario di Vico Equense, Gennaro Esposito ospite della puntata insieme a Luca Scarallo, altro protagonista stellato dell’esterna.

Al termine della prova, la brigata perdente tornerà in studio per sottoporsi al Pressure Test che decreterà, dopo una serie di prove ravvicinate, chi dovrà abbandonare il sogno di vincere 100mila euro e pubblicare il libro personale di ricette.

Masterchef 9, dove vederlo in tv e streaming

Masterchef 9 è trasmesso in diretta tv su Sky Uno con inizio a partire dalle 21.15. Sarà possibile seguire la puntata in differita di un’ora su Sky Uno +1 . Entrambi i canali, già dalla tarda serata di oggi e per tutta la prossima settimana trasmetteranno le repliche della puntata odierna.

Gli abbonati a Sky possono seguire in streaming Masterchef 9 grazie a SkyGo, disponibile sul sito omonimo o l’applicazione dedicata per sistemi operativi IOS e Android. Per accedere a Sky Go è necessario utilizzare le proprie credenziali d’accesso e selezionare Sky Uno dal menù Canali in Diretta. Su Sky Go sono disponibili on demand tutte le precedenti puntate di Masterchef 9 nonché quelle delle edizioni passate.