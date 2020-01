Irlanda, brutale omicidio di un 17enne: il ragazzo è stato prima decapitato e poi smembrato

E’ veramente incredibile quello che hanno scoperto gli investigatori a Dublino che indagavano sul brutale omicidio di un ragazzo di 17 anni. Le parti del corpo del ragazzo sono state smembrate e scaricate in due luoghi diversi. Le forze dell’ordine hanno definito il crimine come “un attacco brutale e selvaggio a un bambino, completamente inaccettabile in qualsiasi normale società democratica“.

Keane Mulready-Woods è scomparso a Drogheda, a nord di Dublino, domenica 12 gennaio intorno alle 18:00, quando è stato visto per l’ultima volta dalla sua famiglia.

Parti del cadavere smembrato del diciassettenne sono state trovate da un gruppo di adolescenti in un complesso residenziale a Coolock, Dublino, lunedì sera.

I Vigili del Fuoco di Dublino, impegnati nel sedare un incendio scoppiato intorno ad un’auto a Drumcondra, hanno scoperto più parti del corpo del giovane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Usa Cina, storico accordo sui Dazi: Trump può esultare

Irlanda, brutale omicidio di un 17enne: decapitato e smembrato

Un portavoce del Garda, le forze di polizia irlandese, ha dichiarato: “Keane è un giovane di 17 anni, è scomparso domenica 12 gennaio e alcune parti dei suoi resti sono state ritrovate”.

“Questo è un attacco brutale e selvaggio a un bambino ed è completamente inaccettabile in qualsiasi normale società democratica.

“Il livello di violenza è scioccante e le indagini sull’omicidio di Keane sono coordinate dalla stazione di Drogheda“.

“È importante ricordare che Keane era un bambino, un giovane ragazzo, che cercava di trovare la sua strada nella vita, ora ha perso la vita e la sua famiglia ha perso il loro amato figlio e fratello“.

Quando è stato visto per l’ultima volta dalla sua famiglia – a circa 45 km da dove sono state trovate le sue parti del corpo – indossava una tuta blu, scarpe nere e una giacca rossa.

Le prime parti del corpo sono state trovate alle 21:25 di lunedì 13 gennaio su Moatview Drive a Coolock.

Mercoledì alle 1.30, poi, il resto del corpo è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco di Dublino.

Sono in corso test forensi per determinare se appartengono alla giovane vittima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Omicidio Riotorto, svolta nelle indagini: arrestato presunto colpevole