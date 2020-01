Imola, capriolo entra in una scuola e blocca ingresso agli studenti: incredibile quanto accaduto questa mattina all’interno dell’istituto Paolini.

Incredibile quanto accaduto questa mattina a Imola, all’interno dell’Istituto Tecnico ‘Luigi Paolini’. Un giovanissimo esemplare di capriolo – secondo quanto riferito in queste ore da ‘tg24.sky.it’ – sarebbe entrato all’interno dell’istituto scolastico e avrebbe bloccato l’ingresso agli studenti, che si apprestavano a iniziare la loro solita giornata scolastica. Il simpatico ungulato si è fermato dinanzi all’ascensore, prima dell’arrivo della Polizia Locale e della municipale che hanno immediatamente ripristinato l’ordine portando via l’animale.

LEGGI ANCHE >>> Roma, ragazza tenta suicidio nella Metro ma due passeggeri la salvano – VIDEO

Imola, giovane capriolo fa irruzione in una scuola: il Video

Il capriolo è entrato nella scuola e si è fermato nei pressi dell’ascensore, un po’ smarrito. Gli studenti hanno immediatamente segnalato l’episodio e, in un attimo, sono arrivati sul posto gli agenti della Polizia locale della Città metropolitana di Bologna, i colleghi della municipale e il servizio veterinario. L’animale è stato portato via e liberato in una zona collinare sicura. Ecco il VIDEO apparso da poco sui canali Youtube:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Roma, frana a Castel Giubileo: salvate 11 persone