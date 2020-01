Harry e Meghan prendono la drastica decisione e vanno via da Buckingham Palace, ma il principe prende il primo impegno pubblico

Harry e Meghan hanno deciso: scappano da Buckingham Palace. La decisione è diventata ufficiale anche perché a confermarlo è stato direttamente il palazzo reale inglese. La coppia ha deciso di trasferirsi a vivere in Nord America, per buona parte dell’anno, ma non è tutto. I due infatti hanno annunciato di volersi mettere in proprio e lavorare per poter diventare indipendenti a livello finanziario. Questo significa anzitutto dimettersi da membri della famiglia reale. Meghan e Harry quindi d’ora in poi non saranno più duchi, ma comuni mortali.

Quella di Harry e Meghan è una scelta di vita: “Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne – si legge nel post pubblicato dai duchi di Sussex – quest’anno abbiamo scelto di effettuare una transizione. Intendiamo fare un passo indietro come membri ‘senior’ della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti”.

Harry, il nuovo impegno pubblico

Il principe in rappresentanza della corona è uscito allo scoperto con il primo impegno pubblico dopo la clamorosa decisione del passo indietro assieme alla consorte Meghan. Il duca di Sussex ha presenziato a Buckingham Palace in veste di patrono della Federazione Rugby, alla presentazione della Rugby League World Cup 2021. Il principe è sceso lui stesso in campo con i rappresentanti delle 21 nazioni coinvolte nel torneo per una piccola partitella che ha coinvolto tanti bambini.