Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un post su Instagram contro Nicola Savino. Ecco cos’è accaduto e i motivi dello sfogo della showgirl

Sanremo 2020 continua a far discutere. Dopo l’ufficializzazione del programma e del cast avvenuta martedì alla presenza del conduttore Amadeus e di alcune delle 10 presentatrici scelte per affiancarlo sul palco dell’Ariston, ci ha pensato Elisabetta Gregoraci a tenere alta l’attenzione sulla kermesse canora con un lungo posto su Instagram diretto a Nicola Savino.

Quest’ultimo sarà il conduttore del nuovo Dopo Festival, programma che, alla stregua di quello autunnale di Fiorello, andrà in onda in streaming solo su RaiPlay. Al suo fianco avrebbe dovuto esserci proprio la Gregoraci, la cui partecipazione, stando alle indiscrezioni pubblicate da alcuni siti specializzati (TvBlog su tutti) necessitava solo di essere ufficializzata. E, invece, ecco l’improvviso dietrofront. Elisabetta non ci sarà e a spiegare il motivo è stata lei stessa sul suo profilo social con un duro attacco rivolto a Savino.

Potrebbe interessarti >>> Festival di Sanremo, cast e programma delle cinque serate

Gregoraci esclusa dal Dopo Festival, il motivo

I followers di Elisabetta sono rimasti sorpresi dal vedere all’improvviso sul suo profilo una foto di Nicola Savino. E’ bastato, tuttavia, scorrere il testo per rendersi conto che la Gregoraci non aveva voglia di scherzare.

Stando alla showgirl, la sua esclusione dal Dopo Festival sarebbe avvenuta a “cose fatte” e con modalità che avrebbero calpestato la sua dignità di donna e professionista.

Tra i motivi del suo allontanamento – stando sempre a quanto scrive Elisabetta – la presunta appartenenza politica alla Destra del suo ex marito, Flavio Briatore, in quanto all’interno del format, Savino avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra.

In attesa della probabile replica del conduttore, tra i commenti al post della Gregoraci è presente anche quello dello stesso Briatore il quale, alla stregua dell’ex consorte, non le ha mandate certo a dire a Savino, definendolo “Cog..ne, arrogante” . L’impressione è che siamo solo all’inizio…

Leggi anche – Elisabetta Gregoraci e la sorella a Dubai, il bikini è mozzafiato – FOTO