Francesca Piccinini tre mesi fa aveva detto basta con il pallone, la rete, la palestra e gli allenamento. Ora però ha cambiato idea e ha un grande obiettivo in testa.

Francesca Piccinini sette mesi fa vinceva per la settima volta la Coppa Campioni femminie di pallavolo. Non male per una ragazzina di 41 anni che aveva debuttato ventisei anni prima. Sembrava l’ennesimo trionfo, ma poi ha detto basta. E oggi ci ha ripensato, dando l’annuncio che in cuor loro tutti i suoi tifosi aspettavano: torna in campo.

Sei giorni fa Francesca ha compiuto 41 anni, ora è pronta per cominciare la sua nuova vita. Lo farà con la maglia di Busto Arsizio: “La società biancorossa accoglie con piacere ed orgoglio la giocatrice toscana, icona della pallavolo italiana, che sceglie proprio la UYBA per il suo clamoroso ritorno al volley giocato”. Questi l’annuncio uffciiale del club.

A stretti giro le parole della ‘Picci’ che evidentemente senza la suia pallavolo non era capace di stare: “Ho grandi obiettivi e stimoli, l’entusiasmo è quello della ragazzina che esordì in serie A a 14 anni. Sono pronta ad accogliere questa sfida insieme a un club che ho sempre stimato molto. Ci divertiremo, ve lo prometto”, ha commentato la campionessa. E domenica sarà già in panchina a Chieri, nuova trasferta della sua squadra. Primo allenamento domani, venerdì 17, al Palayamamay di Busto.

Francesca Piccinini torna in campo, ora punta alla sua ennesima Olimpiade

Eppure ad ottobre sembrava tutto finito. Francesca Piccinini aveva stupito tutti rivelando di aver preso una decisione definitiva sulla sua carriera: “Sono qui per annunciare che non giocherò più a pallavolo, mi ritiro. Ho vissuto un sogno per tanti anni, ma penso che sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e iniziarne una nuova. Ho voglia di vivere altre emozioni” aveva annuinciato ospote di ‘Verissimo’.

Aveva spiegato che non si setiva fuori forma, perché fisicamente avrebbe potuto andare avanti. Ma voleva smettere da vincente e quella Champions vinta con Novara l’aveva convinta. E aveva spiegato che la libertà era molto positoiva, poteva scegliere con tranquillità, avere i weekend liberi per fare quello che voleva, anche solo andare a trovare i suoi genitori.

Sapeva già che le sarebbe mabcata la palestra, le compagne, le trasferte. Ma era giusto così e non sembrava voler cambiare idea. Adesso lo ha fatto e mette nel mirino le prossime Oimpiadi di Tokyo a luglio. Come Federica Pellegrini, anche lei è un’immortale.