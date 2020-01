Grande paura a Foggia, a causa di una violenta esplosione in un centro d’anziani. Esplode una bomba, ad avere la peggio una ragazza colta da malore

Continua a vivere nella paura Foggia. Infatti nella città pugliese si è sentita l’esplosione di un altro ordigno, a poche ore dall’arrivo del commissario straordinario del Governamento delle iniziative antiracket ed antiusura, Annapaola Porzio.

La violenta esplosione che ha svegliato l’intera città, è avvenuta in Via Vincenzo Acquaviva 37, proprio dinanzi al centro sociale polivalente per anziani autossuficenti, conosciuto come “Il sorriso di Stefano“. Il centro è di appartenenza di Luca Vigilante, capo della associazione “Sanità Più“.

Foggia, i danni causati dalla bomba

Così l’esplosione della bomba ha provocato alcuni danni alla saracinesca del centro sociale, ma non solo. Infatti a causa della grossa paura che ha destato il violento rumore, una ragazza è stata colta da malore. La ragazza è stata subito soccorsa dai sanitari del 118. Inoltre sul posto sono arrivati anche Polizia Scientifica e Carabinieri.

Non è la prima volta che la famiglia Vigilante subisce una minaccia del genere. Infatti già lo scorso 3 gennaio Cristian Vigilante, fratello di Luca, aveva subito un analogo episodio. Alcuni ignoti avevano piazzato una bomba in Via D’Aragona, dinanzi alla sua Range Rover, ma fortunatamente nessuno rimase ferito.

