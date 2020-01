SuperEnalotto, l’ultima estrazione di martedì 14 gennaio

Niente “6” nell’estrazione del SuperEnalotto del 14 gennaio 2020, che porta il jackpot a 61,5 milioni. Ci sono però tre ricchi “5” da 62 mila 642 euro, realizzati a Corridonia, in provincia di Macerata (presso il Bar Paninoteca Paola in via dell’Industria 243), a Rovolon in provincia di Padova (Banco Lotto in via del Commercio 2) e a Lavagna, in provincia di Genova (Tabaccheria Bardazzi, via Aurelia 2000). A questi si aggiunge un “4 Stella” da 21 mila e 399 euro.

Questa la combinazione estratta: 1-6-9-32-68-85 Numero Jolly: 79 Superstar: 62. Ancora nessun “6” nel 2020, mentre il 2019 si è chiuso con due grossi colpi: il primo ha fatto segnare il record assoluto del gioco, con i 209 milioni vinti a Lodi il 13 agosto; il secondo, da 66,4 milioni, è stato centrato il 17 settembre a Montechiarugolo, in provincia di Parma.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 16 Gennaio 2020

22 29 50 53 72 83

Numero Jolly 77

Superstar 85

Estrazioni del Lotto di oggi 16 Gennaio 2020 ore 20.00

BARI 38 30 61 87 34

CAGLIARI 63 90 13 38 46

FIRENZE 27 16 11 52 70

GENOVA 63 48 30 16 29

MILANO 41 26 15 63 22

NAPOLI 37 45 66 21 20

PALERMO 25 10 74 87 78

ROMA 7 58 66 85 78

TORINO 70 74 53 27 49

VENEZIA 90 26 34 45 76

NAZIONALE 51 57 9 19 34

10 e Lotto: estrazione serale del 16 Gennaio 2020

7 10 11 13 16 25 26 27 30 37 38 41 45 48 58 61 63 70 74 90

Numero Oro 38

Doppio Oro 38 30

I 5 simboli di Simbolotto 16 Gennaio 2020

Ruota di Bari

11-TOPI

40-QUADRO

17-SFORTUNA

4-MAIALE