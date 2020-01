Cristiani perseguitati, il 2019 è stato un anno tragico e lo testimoniano i numeri raccolti da Open Doors. Oltre novemila chiese attaccate.

Cristiani perseguitati nel mondo per le loro idee e per la loro religione. Il 2019 conferma di essere stato un anno tragico e lo attestano i dati raccolti dall’associazione Porte Aperte/Open Door. Ci sono almeno 260 milioni di persone ossia circa un cattolico su otto, che sono interessati da alto un livello di persecuzion.

Succede nei 50 Paesi inseriti nella World Watch List presentata alla sala stampa della Camera dei Deputati. In realtà tra i 100 Paesi presi in esame, quelli a rischio sono più della metà: almeno 73 e quindi il numero di cristiani sotto tiro aumenta. Cifre che così alte non erano mai state registrate e che certo accendono un campanello d’allarme su presnete e futuro.

In particolare nel 2019 sono stati 2.983 i cristiani uccisi per motivi legati direttamente alla loro fede. Allo stesso modo 9.400 chiese ed edifici connessi sono stati attaccati, demoliti o chiusi. Inoltre sono stati 1.052 i rapimenti di cristiani e 5.294 le case e i negozi attaccati. E ancora, ogni giorno in media 23 cristiane o cristiani vengono abusati sessualmente. In tutto sono stati registrati 8.537 i casi di abusi sessuali o stupri.

Ma quali sono le nazioni nelle quali i cristiani rischiano grosso? Davanti a tutti, come succede dal 2002, la Corea del Nord nella quale tra i 50 e i 70 mila cristiani sono in carcere perché trovati in possesso di una Bibbia o solo riuniti in preghiera. A seguire ci sono Afghanistan, Somalia e Libia.

Come ha spiegato Cristian Nanni, direttore di Porte Aperte Italia, “sono Paesi che hanno in comune lo stesso humus socio-politico e la stessa assenza di istituzioni. In questi paesi chi si converte rischia violenze o uccisioni”. Lo dimostra anche il Pakistan, quinto in questa speciale classifica delle persecuzioni. A seguire Eritrea, Sudan, Yemen, Iran e India.

Proprio qui la situazione sta diventando preoccupante. anche perché le istutizini sembrano voltare la testa dall’altra parte. Così come è grave che queste forme di violenze stiano diventando sempre più impunite.