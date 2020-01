Calciomercato Milan, incontro con l’agente del calciatore del Basilea che potrebbe arrivare in questa sessione di mercato

Dopo l’arrivo di Kjaer dal Siviglia in prestito con diritto di riscatto a 2.5 milioni di euro, il Milan è alla ricerca di un altro difensore per rinforzare il reparto. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, oggi pomeriggio sarebbe arrivato in sede l’agente di Omar Alderete, Augusto Paraja, per parlare dei margini di trattativa. Il calciatore è di proprietà del Basilea ed è stato accostato in passato anche alla Roma.

Calciomercato Milan, ecco chi è Omar Alderete

Omar Federico Alderete Fernández è nato ad Asunción (Paraguay) il 26 dicembre 1996. Attualmente gioca nel Basilea che lo ha acquistato in estate dall’Huracan, in precedenza ha giocato anche Nel Gimnasia La Plata e nel Cerro Porteno. Il suo ruolo naturale è quello di difensore centrale, ma è in grado anche di giocare a sinistra. Le sue migliori qualità sono la forza fisica, grazie alla sua stazza, ed i contrasti decisi. In questa stagione ha totalizzato 15 presenze nella Super League Svizzera segnando 1 gol. Il valore si aggira sui 5 milioni di euro.

LEGGI ANCHE—> Reina sul Milan: “Firmai perché Donnarumma doveva andare via”

Milan, le ultime di mercato arrivano dagli allenatori

Tra i movimenti in cantiere, il Milan ha due nomi: quello di Kessié e quello di Hickey. Il primo, di proprietà rossonera, è un profilo in uscita sul quale ci sarebbe l’Arsenal. Il tecnico Mikel Arteta però in conferenza stampa ha detto: “Non c’è nulla di vero al momento”. Smentite dunque da una parte di Londra, ma non da quella sponda Tottenham. Gli Spurs infatti anche stanno valutando l’ivoriano qualora partisse Eriksen. Il prezzo è di 25 milioni di euro.

Sul fronte Hickey, calciatore messo in conto come sostituto di Ricardo Rodriguez, è intervenuto il tecnico degli Hearts. Daniel Stendel ha commentato: “È uno dei nostri migliori giocatori. Sono contento che ci sia interesse, ma abbiamo bisogno di lui in questo momento. Siamo concentrati su quello che può darci”.