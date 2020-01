Calciomercato Juventus, si avvicina Pogba: cifre da capogiro per il ritorno del forte centrocampista francese nel club bianconero.

Ha indossato la maglia della Juventus dal 2012 al 2016 collezionando in tutto 124 presenze e 28 reti e adesso Paul Pogba potrebbe davvero tornare nel club bianconero. Il centrocampista francese non avrebbe alcun problema a dire addio al Manchester United pur di tornare a vestire la casacca della ‘Vecchia Signora’. L’affare si preannuncia particolarmente delicato anche perché il francese piace a diverse Big europee, ma la Juve ci crede fortemente ed è pronta ad affondare il colpo con l’obiettivo di anticipare la concorrenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pronto il colpo scudetto: oggi si può chiudere

Calciomercato Juventus, torna Pogba?

Concorrenza del Real Madrid che, però, sembra intenzionato adesso a stringere per un altro centrocampista, ovvero Donny van de Beek dell’Ajax. L’eventuale trasferimento del giocatore olandese in Spagna spalancherebbe le porte al ritorno di Pogba alla Juventus. Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Calciomercato.it’, il presidente Agnelli e il direttore sportivo Paratici punterebbero a chiudere l’affare con il Manchester United per una cifra non troppo superiore ai 100 milioni di euro. E ora i tifosi della Juve e il tecnico Sarri sognano ad occhi aperti: Paul Pogba, infatti, si avvicina a grandi passi al ritorno a Torino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Battesimo per Roberto Firmino, forte emozione per lui e Alisson