Forte commozione per i due compagni di squadra Roberto Firmino e Alisson: l’attaccante brasiliano si è battezzato

Fortissime emozioni in casa Liverpool, martedì 14, Roberto Firmino si è battezzato. Ad assistere alla pratica il suo connazionale e compagno di squadra Alisson. Entrambi hanno festeggiato poi con un post su Instagram l’evento commovente per i due ragazzi che oltre ad essere compagni di squadra, sono anche ottimi amici. “Ciò che Dio ha fatto per noi nella notte del 14/01/2020 non lo dimenticheremo mai!!! Sono ancora senza parole per descrivere l’amore di Gesù! Sono molto felice di aver partecipato a un momento come questo, il Battesimo delle persone che amo così tanto! Grazie mille Gesù, ti amo!!!”. Queste le parole del portiere ex Roma, emozionato per l’amico Roberto Firmino.

L’emozione di Roberto Firmino

“Ti ho dato i miei fallimenti e ti darò le mie vittorie. Il mio più grande titolo è il tuo amore Gesù! Pertanto, se qualcuno è in Cristo, si sentirà una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate; ecco, sono arrivate nuove cose, un nuovo tempo”. Anche il super Firmino cade in lacrime dopo l’avvenuto sacramento. Si è battezzato martedì sera in compagnia del suo compagno di squadra, ed amico, Alisson.