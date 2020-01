Molti smartphone dal 1° febbraio vedranno andare Whatsapp in down per sempre, l’app infatti non funzionerà più.

Da un po’ di tempo gira l’indiscrezione, ma ora è una conferma che la stessa Striscia la Notizia su Canale 5 ha dato. Diversi smartphone dal 1° febbraio 2020 vedranno non funzionare più Whatsapp sui propri dispositivi. Molti degli smartphone colpiti sono quelli con il sistema Android fermi fino alla versione 2.3.7.

Whatsapp, è addio per alcuni smartphone: ecco quali

Ecco la lista completa degli smartphone che verranno colpiti:

Android 2.3.7

Sony Xperia Advance, Acer Liquid Z Duo Z110, Acer Liquid Z Z110, Lenovo K800, T-Mobile Concord, Sony Xperia U ST25a, Sony Xperia U ST25i, Samsung Galaxy S Lightray 4G SCH-R940, Yezz Andy 3G 4.0 YZ1120, Motorola Defy Pro XT560, Sony Xperia Go ST27a, Sony Xperia Go ST27i, Huawei Activa 4G M920, Motorola Atrix TV XT682, Sony Xperia ion 3G LT28h, Sony Xperia ion LTE LT28at.Sony Xperia ion LTE LT28i, Orange San Diego, Vodafone Smart II V860, Sony Xperia Sola MT27i, Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210T, Sony Xperia P LT22i, LG Optimus 3D Max P720, LG Optimus 3D Max P720H, LG Optimus 3D Max P725, LG Optimus Elite LS696, Sony Xperia acro HD SOI12, Xolo X900, Sony Xperia acro HD SO-03D, Sony Xperia S LT26i, LG Spectrum VS920, Motorola MotoLuxe XT615, HTC Velocity 4G, LG Prada 3.0 P940, Motorola Fire XT317, Motorola XT532 e Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210.

Android 2.3.6

Positivo Ypy S350P, Positivo Ypy S405, Alcatel Pixi 4007D, Alcatel Pixi 4007O, LG Optimus Zone VS410, CCE Mobi SM55, Motorola Primus XT621, Alcatel One Touch 983, Huawei Summit, Micromax A25 Smarty, Huawei Fusion 2 U8665, Samsung Galaxy Pocket Duos GT-S5302, Alcatel OT-991D (Dual-sim), Micromax A50 Ninja, NGM Orion, NGM WeMove Action, NGM WeMove Action Lite, NGM WeMove Discovery, Motorola MotoSmart ME XT303, Motorola MotoSmart ME XT305, Samsung Galaxy Metrix 4G SCH-i405U, Blu Elite 3.8 D430a, Blu Elite 3.8 D430b, Huawei Ascend Y201 U8666, LG Optimus L3 Dual E405, Micromax A44 Superfone Punk, Micromax A84 Superfone Elite, Samsung Galaxy Beam GT-i8530, Micromax A45 Superfone Punk, Motorola Double V XT626, Motorola IronRock XT626, NGM Explorer, Samsung Galaxy Exhilarate SGH-i577, Motorola MotoSmart XT389, Motorola MotoSmart XT390, Alcatel OT-991 (Single-sim), Motorola Defy Mini XT321 Dual, Samsung Galaxy Ace Duos GT-S6802, Samsung Galaxy Ace Duos GT-S6802B, T-Mobile Prism, Huawei Ascend Y100, Huawei Ascend Y200, LG Maximo True HD LTE P936, LG Optimus True HD LTE P936, Samsung Galaxy Ace 2 GT-i8160, Samsung Galaxy Xcover GT-S5690L, Motorola RAZR MAXX, LG Optimus M+ MS695, LG Viper 4G LTE LS840, Alcatel One Touch 985, Samsung Galaxy S Advance GT-i9070P, Samsung Galaxy S2 Lite GT-i9070, Huawei Ascend G300 U8815, LG Lucid 4G VS840, Samsung Galaxy Pocket S5300, Dell Streak Pro, NGM Vanity Smart, LG Optimus L3 E400, Panasonic Eluga DL1, Samsung Galaxy Note SGH-i717 AT&T, Samsung Galaxy Attain 4G SCH-R920, Motorola Defy Mini XT320, Samsung Galaxy Ace Duos SCH-i589, Samsung Galaxy Ace Plus GT-S7500, Samsung Galaxy S Advance GT-i9070 16GB, Samsung Galaxy S Advance GT-i9070 8GB, Samsung Replenish SPH-M580 Boost Mobile, Samsung Galaxy S2 HD LTE SHV-E120L, Samsung Galaxy Y Duos GT-S6102, Samsung Galaxy Y Duos GT-S6102B, Samsung Galaxy Y Pro Duos GT-B5512, Motorola XT928, Samsung Galaxy S2 HD LTE SHV-E120K, Samsung Galaxy S2 HD LTE SHV-E120S, Samsung Galaxy Y TV GT-S5367, Samsung Stratosphere SCH-i405, Samsung Galaxy S2 SGH-i777 16GB, Samsung Galaxy S2 SGH-i777 32GB, Samsung Galaxy Xcover GT-S5690, Samsung Galaxy Y GT-S5360, Samsung Galaxy Y GT-S5360B, Samsung Infuse 4G SGH-i997, Samsung Replenish SPH-M580 Sprint, Motorola Atrix 3G, Samsung Galaxy S SCL GT-i9003, Samsung Galaxy SL GT-i9003 16GB, Samsung Galaxy SL GT-i9003 4GB, Motorola Atrix 4G MB860, Samsung Galaxy S 4G SGH-T959V, Samsung Galaxy Ace GT-S5830, Samsung Galaxy Ace GT-S5830B, Samsung Galaxy Ace GT-S5830C, Samsung Galaxy Ace GT-S5830L, Samsung Galaxy 551 GT-i5510, Samsung Galaxy 551 GT-i5510M, Samsung Galaxy S GT-i9000 16GB, Samsung Galaxy S GT-i9000 8GB, Samsung Galaxy S GT-i9000B, HTC Google Nexus One (KT), HTC Google Nexus One (CDMA), HTC Google Nexus One (Global) e HTC Google Nexus One (AT&T).

