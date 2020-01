Pericoloso incidente in Thailandia, bus perde il controllo e spazza via dei turisti

Un gruppo di turisti britannici è letteralmente volato dal loro minibus in un incidente autostradale in Thailandia. Le riprese della CCTV mostrano che il veicolo si è schiantato dopo che una ruota è esplosa e si è spostata fuori controllo in una barriera centrale ieri.

Molti dei turisti sono stati scaraventati fuori dal furgone e lasciati distesi in mezzo all’autostrada mentre gli automobilisti dietro di loro azionavano freneticamente i freni. Tutti e otto i turisti nel minibus sono stati portati in ospedale, tre dei quali gravemente feriti, poche ore dopo l’atterraggio nel paese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Incendio in una villa a Mazara del Vallo: morti padre e figlio

Incidente in Thailandia: chi sono i feriti

Il gruppo era atterrato a Bangkok ieri mattina e si stava recando nel famoso resort per feste di Pattaya, sulla costa orientale del paese. Il loro veicolo è andato fuori controllo alle 10.30 quando la ruota posteriore sinistra è esplosa improvvisamente. Il minibus virato bruscamente verso destra e arato in una riserva centrale, scagliando quattro passeggeri sulla strada.

Il traffico in arrivo era abbastanza lontano da loro e gli automobilisti scioccati sono stati in grado di frenare in tempo. Tre passeggeri si sono subito rimessi in piedi mentre un altro è stato aiutato fuori dall’autostrada. Tutti e otto i turisti sono stati portati in ospedale con tre feriti gravi.