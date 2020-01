Silvia Provvedi è incinta. La 26enne modenese, gemella nota per il tandem Le Donatella, è al 5° mese di gravidanza. Ecco chi è il padre del bebè in arrivo.

Silvia Provvedi, la bella mora del tandem Le Donatella, è incinta. Lo rivela il settimanale Chi, svelando anche che l’ex di Fabrizio Corona sarebbe al 5° mese di gravidanza.

Silvia provvedi è incinta: la scoperta

Il padre del bambino è Giorgio De Stefano, imprenditore calabrese di 13 anni più grande con cui la donna modenese si frequenta da più di un anno. E in virtù di un amore sentito e della cicogna in arrivo, la gemella starebbe pensando anche di convolare in nozze per questo 2020.

Ancora non è al corrente del sesso del bambino – ma lo sarà a brevissimo – e nel frattempo sogna una femminuccia. In effetti – dopo la notizia – è evidente come nell’ultimo post su Instagram, risalente al 6 gennaio scorso in cui augurava una buona Epifania ai fans, la 26enne indossava un maglioncino molto largo, scuro e perfetto per nascondere un po’ di pancina.

Potrebbe interessarti anche —> Francesca Cipriani è disperata, c’è una cosa che le manca da tempo

Nulla di inusuale ovviamente, ma inusuale e in controtendenza a tutti gli ultimissimi scatti del suo profilo dove la ragazza si mostrava sempre molto provocante e con pochi indumenti addosso se non proprio nessuno.