Scuola a Roma si macchia di una discriminazione fuori dal comune. Quanto è accaduto ha dell’agghiacciante ed ha scatenato un vero e proprio putiferio. Anche il Ministro è intervenuto.

Una scuola a Roma presentava la propria home ufficiale piena di contenuti discriminatori e classisti. Parliamo dell’Istituto Comprensivo Via Trionfale, a Roma. La pagina ufficiale del sito internet della scuola presentava contenuti a dir poco discriminatori ed agghiaccianti che hanno scatenato l’ira dei genitori. Ora, riporta ANSA, la pagina ufficiale è stata aggiornata e vi è stato un taglio delle espressioni più forti, che hanno suscitato tanto malumore. Ecco cosa si legge, sottolineate le frasi che ora sono state eliminate. Tra le righe di leggeva che l’Istituto ospitava i ragazzi “dell’alta borghesia” insieme ai “figli di colf, badanti ed autisti che lavorano per le loro famiglie“. Al contrario, invece, la sede “nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario “alunni di estrazione sociale medio-bassa“.

Scuola a Roma: “Da noi l’alta borghesia, altrove i poveri”

Sulla faccenda è intervenuta anche il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che scrive su Twitter:

“La scuola dovrebbe sempre operare per favorire l’inclusione. Descrivere e pubblicare la propria popolazione scolastica per censo non ha senso. Mi auguro che l’istituto romano di cui ci racconta oggi Leggo possa dare motivate ragioni di questa scelta. Che comunque non condivido”.

Subito si è fatto sentire l’istituto in questione. Il Consiglio dell’Istituto ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui respinge ogni accusa. Di seguito quanto diffuso:

“I dati riportati nella presentazione della scuola, composta da 4 distinti plessi, collocati in diversi contesti socio-culturali, sono da leggere come mera descrizione socio-economica del territorio, secondo le indicazioni del MIUR per la redazione del POF. L’istituto scolastico non ha mai posto in essere condotte discriminatorie nella ripartizione degli alunni nei diversi plessi o nelle diverse classi”.

Il Sottosegretario all’istruzione si attiva contro l’Istituto Via Trionfale

Di seguito le parole del Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, Peppe De Cristofaro, che promette decisioni forti:

“Sono davvero sconcertato che nel 2020 una scuola pubblica possa presentarsi sul proprio sito internet distinguendo i propri plessi in base al rango socio-economico dei propri alunni andando contro ogni valore espresso dalla nostra Costituzione. Sto già intervenendo per richiederne l’immediata rimozione dal sito web”.

