Prende il sole nuda fuori dalla finestra e causa un maxi-tamponamento: incredibile quanto accaduto qualche anno fa in Austria.

Anche oggi vi racconteremo una storia surreale, ma realmente accaduta, per la nostra sezione ‘Storie Vere’. L’episodio in questione si è verificato diversi anni fa in Austria.

Siamo in Austria, precisamente a Vienna, e quello che vi stiamo per raccontare è davvero incredibile. E’ una calda giornata estiva e – secondo quanto raccontato dal ‘Daily Mail’ – una donna decide di prendere il sole completamente nuda fuori dalla finestra. Una decisione sorprendente da parte della ragazza, che alla fine provoca un maxi tamponamento in strada. Un conducente, infatti, era lì di passaggio quando a un certo punto si è scontrato con la macchina che lo precedeva, proprio perché distratto dalla ragazza alla finestra.

Prende il sole nuda fuori dalla finestra e provoca tamponamento: la Foto

Secondo alcuni testimoni presenti in zona, sarebbe andata proprio così. La bellissima ragazza era intenta a prendere il sole nuda dalla finestra, quando in strada un uomo si è distratto dinanzi a questa piacevole immagine finendo per tamponare l’auto che lo precedeva. La foto, che ha fatto immediatamente il giro del mondo, sarebbe stata scattata da uno studente della zona di nome Gregory Shakaki.

