Padre uccide figlio in auto. La giustizia era quello che tutti si aspettavano ma alla fine le cose sono andate diversamente. L’uomo, infatti, è stato rilasciato.

Un padre che uccide il figlio e la fa franca. E’ questa l’incredibile epilogo del famosissimo omicidio di Cupramontana. Tutti ricordano i fatti avvenuti nel lontano 4 gennaio 2018. Esattamente due anni fa, infatti, Besart Imeri ha soffocato il figlioletto. Come ha raccontato agli inquirenti lo stesso uomo, ad un certo punto aveva completamente perso il controllo ed il senno. Così, mentre era nella sua vecchia Yaris, poco lontano da casa, la situazione è precipitata. Il piccolo incalzava il padre con delle domande e lui, dice, ad un certo punto non ci ha visto più. Gli ha messo le mani sulla bocca e sul naso e lo ha soffocato, così, nella macchina in cui da anni saliva con suo padre.

Padre uccide figlio in auto, assolto per infermità mentale

Il piccolo Hamid, piccolissimo, ha smesso di vivere da quel momento. Strangolato a morte dal padre che lo ha messo al mondo. Una sensazione che senza dubbio dev’essere stata a dir poco incredibile, un vero e proprio incubo. Ciò che il piccino deve aver provato è forse qualcosa che soltanto in pochissimi, fortunatamente, nella storia dell’umanità hanno passato. Proprio per questo da quel lontano gennaio 2018 in moltissimi chiedono vendetta. Vendetta ovviamente attraverso la giustizia, chiamata a punire in modo esemplare un omicida, un infanticida, un uomo che ha ammazzato con le proprie mani il suo bambino.

Ebbene oggi, dopo due anni, arriva la decisione del tribunale. Come riporta Tgcom24, l’uomo è stato dichiarato non in grado di intendere e di volere quando il fatto è accaduto. Pertanto gli è stata riconosciuta l’infermità mentale e non sarà in carcere per infanticidio. L’uomo dovrà scontare 10 anni presso una Rems, ovvero una residenza per esecuzione delle misure di sicurezza.

