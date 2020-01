Addio a Stan Kirsch, si è suicidato l’attore di ‘Highlander’ e ‘Friends’ che aveva 51 anni e che aveva iniziato a recitare all’età di 4 anni.

E’ morto all’età di 51 anni l’attore statunitense Stan Kirsch, noto per aver interpretato il ruolo di Richie Ryan nel telefilm “Highlander” e per essere apparso in alcune famose serie televisive come “Friends“. Secondo quanto riferito dal portale ‘TMZ’, Kirsch si sarebbe suicidato e la moglie lo avrebbe trovato impiccato nella loro abitazione di Los Angeles. Proviamo, però, a fare chiarezza in merito alla vita professionale dell’attore originario di New York.

Morto Stan Kirsch, si è suicidato l’attore di ‘Highlander’ e ‘Friends’

Stan Kirsch è stato uno dei protagonisti di alcune serie televisive come “Jag – Avvocati in divisa“, “In tribunale con Lynn” e “Friends“. Ma non è finita qui: ha recitato in diversi film di successo e fatto l’attore, il produttore e il regista in occasione di “Straight Eye: The Movie”. Le sue qualità sono emerse sin da bambino, dal momento che iniziò a recitare a 4 anni nelle pubblicità televisive delle zuppe Campbell. Ecco la nota apparsa su Facebook del team del telefilm “Highlander”: “Senza Stan Kirsch la serie di ‘Highlander‘ non avrebbe avuto lo stesso successo. Lui ha portato umorismo, gentilezza ed entusiasmo giovanile per il personaggio di Richie Ryan per 6 stagioni“.

